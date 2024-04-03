(Сачкова) Анна Васильевна
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения24.07.1903
Дата смерти01.10.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1903
село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 11об.-12
Крещение
24.07.1903
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 11об.-12 | Восприемники: Того же села кр. Григорий Спиридонов Сачков и кр. Пелагия Антонова Сачкова
Смерть
01.10.1903
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От слабости | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 32об.-33