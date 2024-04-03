(Сачкова) Анна Васильевна 24.07.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сачкова) Анна Васильевна

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

24.07.1903

Дата смерти

01.10.1903

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1903

Отец: Сачков Василий Спиридонов

Мать: Сачкова(Кавешникова) (Кавешникова) Евдокия Михайлова

село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 11об.-12
Крещение
24.07.1903
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 11об.-12 | Восприемники: Того же села кр. Григорий Спиридонов Сачков и кр. Пелагия Антонова Сачкова
Смерть
01.10.1903
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От слабости | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 32об.-33

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