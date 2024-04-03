Сачков Андрей Васильевич 26.07.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Андрей Васильевич

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

26.07.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1905

Отец: Сачков Василий Спиридонов

Мать: Сачкова(Кавешникова) (Кавешникова) Евдокия Михайлова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 7об.-8
Крещение
26.07.1905
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 7об.-8 | Восприемники: е деревни Змеевка кр. Семен Егоров Макаров и ……..(пропустили, ничего не написали)
Смерть
Неизвестно

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