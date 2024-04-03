Сачков Андрей Васильевич
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения26.07.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1905
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 7об.-8
Крещение
26.07.1905
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 7об.-8 | Восприемники: е деревни Змеевка кр. Семен Егоров Макаров и ……..(пропустили, ничего не написали)
Смерть
Неизвестно