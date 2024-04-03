Дронов Борис Петров
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения21.07.1914
Дата смерти?.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1914
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
22.07.1914
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 146об.-147 | Восприемники: Села Новаго Скопинского уезда кр. Сергей Алексеев Зобков и кр. девица Синклитиния Андреева Софронова
Смерть
?.08.1944
Причина смерти: пропал без вести ВОВ