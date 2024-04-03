Дронов Борис Петров 21.07.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Борис Петров

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

21.07.1914

Дата смерти

?.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1914

Отец: Дронов Петр Алексеевич

Мать: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
22.07.1914
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 146об.-147 | Восприемники: Села Новаго Скопинского уезда кр. Сергей Алексеев Зобков и кр. девица Синклитиния Андреева Софронова
Смерть
?.08.1944
Причина смерти: пропал без вести ВОВ

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