Дронова(Обоева) (Обоева) Варвара 1-Я Потаповна
Место рождениядер. Катино
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти16.07.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Обоев Потап Михеев
Дочь: (Дронова) Елена Алексеева
Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов
Дочь: (Дронова) Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов
Дочь: (Дронова) Федора Алексеевна
Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов
Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов
Дочь: (Дронова) Прасковья Алексеева
Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов
Дочь: (Дронова) Аксинья Алексеева
Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов
Сын: Дронов Иван Алексеев
Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов
Дочь: (Дронова) Акулина Алексеева
Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов
Дочь: Осипова(Дронова) (Дронова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов
Дочь: (Дронова) Акулина Алексеева
Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов
Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов
Дочь: (Дронова) Устинья Алексеева
Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов