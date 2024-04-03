Дронова(Обоева) (Обоева) Варвара 1-Я Потаповна Около 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Обоева) (Обоева) Варвара 1-Я Потаповна

Место рождения

дер. Катино

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

16.07.1891

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Обоев Потап Михеев

Мать: Обоева Анисья Афанасьевна

дер. Катино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дронова) Елена Алексеева

Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: (Дронова) Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Дронова) Федора Алексеевна

Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов

Рождение ребёнка
23.11.1873

Сын: Дронов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
09.10.1878

Дочь: (Дронова) Прасковья Алексеева

Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов

Рождение ребёнка
13.01.1880

Дочь: (Дронова) Аксинья Алексеева

Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.06.1881

Сын: Дронов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.06.1883

Дочь: (Дронова) Акулина Алексеева

Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.01.1885

Дочь: Осипова(Дронова) (Дронова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов

дер. Змиека Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Дронова) Акулина Алексеева

Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов

Рождение ребёнка
01.08.1887

Сын: Дронов Василий Алексеев

Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов

Рождение ребёнка
01.10.1890

Дочь: (Дронова) Устинья Алексеева

Отец ребёнка: Дронов Алексей Иванов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
16.07.1891
Причина смерти: от оспы

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