Осипова(Дронова) (Дронова) Анна Алексеевна 25.01.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипова(Дронова) (Дронова) Анна Алексеевна

Место рождения

дер. Змиека Раненбургского уезда

Дата рождения

25.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1885

Отец: Дронов Алексей Иванов

Мать: Дронова(Обоева) (Обоева) Варвара 1-Я Потаповна

дер. Змиека Раненбургского уезда
Крещение
27.01.1885
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: Крестные: крестьяне деревни Змеевки Андрей Антонович Челушкин и девица Екатерина Ивановна Дронова
Бракосочетание
24.?.1904

Муж: Осипов Иван Зиновьевич

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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