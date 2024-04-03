Осипова(Дронова) (Дронова) Анна Алексеевна
Место рождениядер. Змиека Раненбургского уезда
Дата рождения25.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1885
дер. Змиека Раненбургского уезда
Крещение
27.01.1885
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: Крестные: крестьяне деревни Змеевки Андрей Антонович Челушкин и девица Екатерина Ивановна Дронова
Бракосочетание
24.?.1904
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно