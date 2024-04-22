Скороходова Дарья Ермилова
Место рождениядер. Знаменка
Дата рождения1865
Дата смерти22.07.1915
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Ермил Тихонович
Мать: не указана
дер. Знаменка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1882
Отец ребёнка: Скороходов Федор Ерофеев
Рождение ребёнка
03.11.1884
Дочь: (Скороходова) Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Скороходов Федор Ерофеев
Рождение ребёнка
24.10.1886
Сын: Скороходов Дмитрий Федоров
Отец ребёнка: Скороходов Федор Ерофеев
Рождение ребёнка
21.12.1888
Сын: Скороходов Ефим (Евфимий) Федоров
Отец ребёнка: Скороходов Федор Ерофеев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
22.07.1915