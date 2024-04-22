Скороходова Дарья Ермилова 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова Дарья Ермилова

Место рождения

дер. Знаменка

Дата рождения

1865

Дата смерти

22.07.1915

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Ермил Тихонович

Мать: не указана

дер. Знаменка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Федор Ерофеев

Рождение ребёнка
01.09.1882

Сын: Скороходов Иван Федоров

Отец ребёнка: Скороходов Федор Ерофеев

Рождение ребёнка
03.11.1884

Дочь: (Скороходова) Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Скороходов Федор Ерофеев

Рождение ребёнка
24.10.1886

Сын: Скороходов Дмитрий Федоров

Отец ребёнка: Скороходов Федор Ерофеев

Рождение ребёнка
21.12.1888

Сын: Скороходов Ефим (Евфимий) Федоров

Отец ребёнка: Скороходов Федор Ерофеев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
22.07.1915

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