Селявина(Дронова) (Дронова) Варвара Аристарховна 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина(Дронова) (Дронова) Варвара Аристарховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Дронов Аристарх (Елистаревстрат) (Елистар,Евстрат) Ермолов

Мать: Дронова(Петрова) (Петрова) Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Федот Егоров

Рождение ребёнка
1816

Сын: Селявин Семен Федотов

Отец ребёнка: Селявин Федот Егоров

Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1821

Сын: Селявин Афанасий Федотов

Отец ребёнка: Селявин Федот Егоров

Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Селявина) Елена (Алена) Федотова

Отец ребёнка: Селявин Федот Егоров

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Селявина) Прасковья Федотова

Отец ребёнка: Селявин Федот Егоров

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Макарова(Селявина) (Селявина) Анастасия Федотовна Старшая

Отец ребёнка: Селявин Федот Егоров

Рождение ребёнка
1830

Сын: Селявин Архип Федотов

Отец ребёнка: Селявин Федот Егоров

Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Селявина) Анастасия Федотовна Меньшая

Отец ребёнка: Селявин Федот Егоров

Рождение ребёнка
26.01.1836

Дочь: (Селявина) Агафья Федотова

Отец ребёнка: Селявин Федот Егоров

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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