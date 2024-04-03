Селявина(Дронова) (Дронова) Варвара Аристарховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селявин Федот Егоров
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Селявин Федот Егоров
Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Селявин Федот Егоров
Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Селявина) Елена (Алена) Федотова
Отец ребёнка: Селявин Федот Егоров
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Селявина) Прасковья Федотова
Отец ребёнка: Селявин Федот Егоров
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Макарова(Селявина) (Селявина) Анастасия Федотовна Старшая
Отец ребёнка: Селявин Федот Егоров
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Селявин Федот Егоров
Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Селявина) Анастасия Федотовна Меньшая
Отец ребёнка: Селявин Федот Егоров
Рождение ребёнка
26.01.1836
Дочь: (Селявина) Агафья Федотова
Отец ребёнка: Селявин Федот Егоров
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно