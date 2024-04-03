Дронов Аристарх (Елистаревстрат) (Елистар,Евстрат) Ермолов 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Аристарх (Елистаревстрат) (Елистар,Евстрат) Ермолов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Дронов Староста Деревни Журавлевка Ермол Сидоров

Мать: Елена (Алена) Евдокимовна

Бракосочетание
25.01.1794

Жена: Дронова(Петрова) (Петрова) Евдокия Иванова

Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Селявина(Дронова) (Дронова) Варвара Аристарховна

Мать ребёнка: Дронова(Петрова) (Петрова) Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Дронова) Анна Аристарховна

Мать ребёнка: Дронова(Петрова) (Петрова) Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Дронов Дмитрий Аристархов (Евстратов)

Мать ребёнка: Дронова(Петрова) (Петрова) Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Дронов Филипп Аристархов

Мать ребёнка: Дронова(Петрова) (Петрова) Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Дронова) Матрона Аристарховна

Мать ребёнка: Дронова(Петрова) (Петрова) Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Дронов Гавриил Аристархов (Евстратов)

Мать ребёнка: Дронова(Петрова) (Петрова) Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно

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