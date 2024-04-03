Дронов Аристарх (Елистаревстрат) (Елистар,Евстрат) Ермолов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
25.01.1794
Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1796
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Дронова) Анна Аристарховна
Мать ребёнка: Дронова(Петрова) (Петрова) Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1806
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Дронова(Петрова) (Петрова) Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Дронова) Матрона Аристарховна
Мать ребёнка: Дронова(Петрова) (Петрова) Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1813
Смерть
Неизвестно