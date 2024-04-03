Дронов Гавриил Аристархов (Евстратов)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти1846
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1845
Мать ребёнка: Дронова Акулина Никифорова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Дронова Акулина Никифорова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Дронова) Ирина Гаврилова
Мать ребёнка: Дронова Акулина Никифорова
Смерть
1846