Дронов Гавриил Аристархов (Евстратов) 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Гавриил Аристархов (Евстратов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Дронов Аристарх (Елистаревстрат) (Елистар,Евстрат) Ермолов

Мать: Дронова(Петрова) (Петрова) Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова Акулина Никифорова

Рождение ребёнка
01.01.1845

Сын: Дронов Степан Гаврилович

Мать ребёнка: Дронова Акулина Никифорова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Дронов Лукьян Гаврилов

Мать ребёнка: Дронова Акулина Никифорова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Дронова) Ирина Гаврилова

Мать ребёнка: Дронова Акулина Никифорова

Смерть
1846

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