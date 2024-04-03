Дронова Акулина Никифорова 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова Акулина Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Гавриил Аристархов (Евстратов)

Рождение ребёнка
01.01.1845

Сын: Дронов Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Дронов Гавриил Аристархов (Евстратов)

Рождение ребёнка
1846

Сын: Дронов Лукьян Гаврилов

Отец ребёнка: Дронов Гавриил Аристархов (Евстратов)

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Дронова) Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Дронов Гавриил Аристархов (Евстратов)

Смерть
Неизвестно

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