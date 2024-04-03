Дронова Акулина Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1845
Отец ребёнка: Дронов Гавриил Аристархов (Евстратов)
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Дронов Гавриил Аристархов (Евстратов)
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Дронова) Ирина Гаврилова
Отец ребёнка: Дронов Гавриил Аристархов (Евстратов)
Смерть
Неизвестно