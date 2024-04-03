Сафронова Ирина Ермолаевна 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова Ирина Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1Й Муж

Бракосочетание
08.11.1790

Муж: Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)

Николаевская церковь села Лычное
Александр и Ирина оба вдовцы, вторым браком
Рождение ребёнка
1792

Сын: Сафронов Иван Александрович

Отец ребёнка: Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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