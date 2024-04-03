Сафронова Ирина Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: 1Й Муж
Бракосочетание
08.11.1790
Николаевская церковь села Лычное
Александр и Ирина оба вдовцы, вторым браком
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сафронов Иван Александрович
Отец ребёнка: Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно