Сафронова Екатерина Ивановна
Место рожденияд. Аннино Озерки тож
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Аннино Озерки тож
Бракосочетание
29.06.1855
Рождение ребёнка
07.06.1870
Дочь: (Сафронова) Агриппина Исаевна
Отец ребёнка: Сафронов Исайя Федорович
Рождение ребёнка
02.03.1873
Отец ребёнка: Сафронов Исайя Федорович
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно