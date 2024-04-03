Сафронова Екатерина Ивановна 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова Екатерина Ивановна

Место рождения

д. Аннино Озерки тож

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Аннино Озерки тож
Бракосочетание
29.06.1855

Муж: Сафронов Исайя Федорович

Рождение ребёнка
07.06.1870

Дочь: (Сафронова) Агриппина Исаевна

Отец ребёнка: Сафронов Исайя Федорович

Рождение ребёнка
02.03.1873

Сын: Сафронов Василий Исаевич

Отец ребёнка: Сафронов Исайя Федорович

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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