Челушкин Владимир Семенович 15.09.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Владимир Семенович

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

15.09.1902

Дата смерти

15.10.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1902

Отец: Челушкин Семен Стахиевич

Мать: Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Матрона Васильевна

село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 8 зап.22 лист 8об.-9
Крещение
1902
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Крещение
15.09.1902
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда 1902
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: Села Змиевки кр.-не: Павел Андреев Минаев (Челушкин) и кр. Елизавета Васильева Минаева (Челушкина).
Смерть
15.10.1904
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От дифтерита | ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 8 зап.14 лист 24об.-25

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