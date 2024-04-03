Челушкин Владимир Семенович
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения15.09.1902
Дата смерти15.10.1904
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1902
село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 8 зап.22 лист 8об.-9
Крещение
1902
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Крещение
15.09.1902
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда 1902
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: Села Змиевки кр.-не: Павел Андреев Минаев (Челушкин) и кр. Елизавета Васильева Минаева (Челушкина).
Смерть
15.10.1904
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От дифтерита | ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 8 зап.14 лист 24об.-25