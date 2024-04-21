(Челушкина) Елена Семеновна
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения06.03.1912
Дата смерти19.07.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.03.1912
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
06.03.1912
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО 38-3-17, л.4-5. | Восприемники: Того же села из крестьян, уволен в запас армии Петр Андреев Челушкин и кр. девица того же села Фекла Иванова Челушкина.
Смерть
19.07.1912