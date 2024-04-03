Дронова(Семина) (Семина) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
Около 1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергей Иванович Дронов
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергей Иванович Дронов
Смерть
Неизвестно
г. Москва