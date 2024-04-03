Дронова(Семина) (Семина) Любовь Ивановна 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Семина) (Семина) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Семин(Гусев)Усыновленный Иван Кузьмич

Мать: Семина(Челушкина) (Челушкина) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергей Иванович Дронов

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергей Иванович Дронов

Смерть
Неизвестно
г. Москва

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