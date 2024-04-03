Дронов Павел Абрамович 02.11.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Павел Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1881

Отец: Дронов Абрам Семенович

Мать: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична

Бракосочетание
24.10.1905

Жена: Дронова(Лапина) (Лапина) Екатерина Тимофеева

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 18об.-19
Рождение ребёнка
07.09.1906

Дочь: (Дронова) Анастасия Павлова

Мать ребёнка: Дронова(Лапина) (Лапина) Екатерина Тимофеева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1912

Сын: Дронов Иван Павлович

Мать ребёнка: Дронова(Лапина) (Лапина) Екатерина Тимофеева

Смерть
Неизвестно

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