Дронов Павел Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1881
Бракосочетание
24.10.1905
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 18об.-19
Рождение ребёнка
07.09.1906
Дочь: (Дронова) Анастасия Павлова
Мать ребёнка: Дронова(Лапина) (Лапина) Екатерина Тимофеева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1912
Сын: Дронов Иван Павлович
Мать ребёнка: Дронова(Лапина) (Лапина) Екатерина Тимофеева
Смерть
Неизвестно