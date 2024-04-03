(Дронова) Анастасия Павлова 07.09.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Анастасия Павлова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

07.09.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1906

Отец: Дронов Павел Абрамович

Мать: Дронова(Лапина) (Лапина) Екатерина Тимофеева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
08.09.1906
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 11 лист 11об.-12 | Восприемники: Села Змеевки крестьяне: Петр Абрамов Дронов и девица Ирина Абрамова Дронова
Смерть
Неизвестно

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