Дронова(Лапина) (Лапина) Екатерина Тимофеева Около 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Лапина) (Лапина) Екатерина Тимофеева

Место рождения

с. Ржевки

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Ржевки
Бракосочетание
24.10.1905

Муж: Дронов Павел Абрамович

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 18об.-19
Рождение ребёнка
07.09.1906

Дочь: (Дронова) Анастасия Павлова

Отец ребёнка: Дронов Павел Абрамович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1912

Сын: Дронов Иван Павлович

Отец ребёнка: Дронов Павел Абрамович

Смерть
Неизвестно

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