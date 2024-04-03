Дронова(Лапина) (Лапина) Екатерина Тимофеева
Место рожденияс. Ржевки
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Ржевки
Бракосочетание
24.10.1905
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 18об.-19
Рождение ребёнка
07.09.1906
Дочь: (Дронова) Анастасия Павлова
Отец ребёнка: Дронов Павел Абрамович
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1912
Сын: Дронов Иван Павлович
Отец ребёнка: Дронов Павел Абрамович
Смерть
Неизвестно