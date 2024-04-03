Сачкова (Челушкина) (Челушкина) Татьяна Пименовна 01.01.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова (Челушкина) (Челушкина) Татьяна Пименовна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

01.01.1893

Дата смерти

03.09.1963

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1893

Отец: Челушкин Пимен Николаевич

Мать: Челушкина(Макарова) (Макарова) Агриппина Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
01.01.1893
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: Той же деревни кр. Василий Иванов Макаров и кр. Петра Иванова Макарова жена Евдокия Львова
Бракосочетание
30.?.1911

Муж: Сачков Аким Васильевич

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
24.02.1912

Сын: Сачков Иван Акимович

Отец ребёнка: Сачков Аким Васильевич

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.04.1914

Сын: Сачков Федор Акимович

Отец ребёнка: Сачков Аким Васильевич

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.04.1916

Дочь: (Сачкова) Мария Акимовна

Отец ребёнка: Сачков Аким Васильевич

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1924

Сын: Сачков Петр Акимович

Отец ребёнка: Сачков Аким Васильевич

Смерть
03.09.1963

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