Сачкова (Челушкина) (Челушкина) Татьяна Пименовна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения01.01.1893
Дата смерти03.09.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1893
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
01.01.1893
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: Той же деревни кр. Василий Иванов Макаров и кр. Петра Иванова Макарова жена Евдокия Львова
Бракосочетание
30.?.1911
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
24.02.1912
Сын: Сачков Иван Акимович
Отец ребёнка: Сачков Аким Васильевич
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.04.1914
Отец ребёнка: Сачков Аким Васильевич
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.04.1916
Дочь: (Сачкова) Мария Акимовна
Отец ребёнка: Сачков Аким Васильевич
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1924
Сын: Сачков Петр Акимович
Отец ребёнка: Сачков Аким Васильевич
Смерть
03.09.1963