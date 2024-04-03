Челушкин Василий Пименович 22.03.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Василий Пименович

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

22.03.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1898

Отец: Челушкин Пимен Николаевич

Мать: Челушкина(Макарова) (Макарова) Агриппина Ивановна

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
22.03.1899
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: Села Змиевки кр-не: Василий Иванов Макаров и девица Ксения Иванова Макарова. ГАЛО 38-3-3.
Смерть
Неизвестно

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