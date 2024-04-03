Челушкин Василий Пименович
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения22.03.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1898
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
22.03.1899
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: Села Змиевки кр-не: Василий Иванов Макаров и девица Ксения Иванова Макарова. ГАЛО 38-3-3.
Смерть
Неизвестно