Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Наталья Пименовна 27.05.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Наталья Пименовна

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

27.05.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1906

Отец: Челушкин Пимен Николаевич

Мать: Челушкина(Макарова) (Макарова) Агриппина Ивановна

село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Василий Алексеев

Крещение
27.05.1906
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: Того же села кр.-не: Феодор Пименов Челушкин и девица Ксения Иванова Макарова. ГАЛО 38-3-11
Рождение ребёнка
05.02.1932

Дочь: (Фирсова) Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Фирсов Василий Алексеев

Рождение ребёнка
22.07.1934

Дочь: Сачкова(Фирсова) (Фирсова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Фирсов Василий Алексеев

Рождение ребёнка
20.12.1939

Дочь: (Фирсова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Фирсов Василий Алексеев

Смерть
Неизвестно

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