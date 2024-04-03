Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Наталья Пименовна
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения27.05.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1906
село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
27.05.1906
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: Того же села кр.-не: Феодор Пименов Челушкин и девица Ксения Иванова Макарова. ГАЛО 38-3-11
Рождение ребёнка
05.02.1932
Дочь: (Фирсова) Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Фирсов Василий Алексеев
Рождение ребёнка
22.07.1934
Дочь: Сачкова(Фирсова) (Фирсова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Фирсов Василий Алексеев
Рождение ребёнка
20.12.1939
Дочь: (Фирсова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Фирсов Василий Алексеев
Смерть
Неизвестно