(Фирсова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно