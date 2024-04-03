(Фирсова) Мария Васильевна 20.12.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Фирсова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1939

Отец: Фирсов Василий Алексеев

Мать: Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Наталья Пименовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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