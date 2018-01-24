Челенкова(Дронова) (Дронова) Мария Егоровна 24.01.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧеленкова(Дронова) (Дронова) Мария Егоровна

Челенкова(Дронова) (Дронова) Мария Егоровна

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

24.01.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1892

Отец: Дронов Егор Иванов

Мать: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
25.01.1892
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: деревни Змеевки крестьянин Петр Алексеев Дронов и села Старокленского крестьянина Ивана Акинфиева Новикова жена Домна Спиридонова
Бракосочетание
25.?.1909

Муж: Челенков Василий Самсонов

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14 лист 17об.-18
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.