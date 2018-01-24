Челенкова(Дронова) (Дронова) Мария Егоровна
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения24.01.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1892
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
25.01.1892
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: деревни Змеевки крестьянин Петр Алексеев Дронов и села Старокленского крестьянина Ивана Акинфиева Новикова жена Домна Спиридонова
Бракосочетание
25.?.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14 лист 17об.-18
Смерть
Неизвестно