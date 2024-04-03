Челенков Василий Самсонов 28.02.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧеленков Василий Самсонов

Челенков Василий Самсонов

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

28.02.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1889

Отец: Челенков Самсон Григорьевич

Мать: Челенкова(Мотова) (Мотова) Матрона Тимофеевна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
25.?.1909

Жена: Челенкова(Дронова) (Дронова) Мария Егоровна

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14 лист 17об.-18
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.