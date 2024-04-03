Челенков Василий Самсонов
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения28.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1889
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
25.?.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14 лист 17об.-18
Смерть
Неизвестно