Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Матрона Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти03.04.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1844
Дочь: (Скороходова) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Скороходов Яков Назаров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Скороходова) Васса (Василиса) Яковлева
Отец ребёнка: Скороходов Яков Назаров
Рождение ребёнка
15.06.1851
Сын: Скороходов Леон (Леонтий) Яковлев
Отец ребёнка: Скороходов Яков Назаров
Рождение ребёнка
28.12.1853
Отец ребёнка: Скороходов Яков Назаров
Рождение ребёнка
12.07.1856 ст.
Дочь: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева
Отец ребёнка: Скороходов Яков Назаров
д. Змиевка
Смерть
03.04.1859
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: от чахотки