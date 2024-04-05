Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Матрона Григорьева 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Матрона Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

03.04.1859

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Скороходов Григорий Григорьев

Мать: Скороходова Матрона Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Яков Назаров

Рождение ребёнка
13.02.1844

Дочь: (Скороходова) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Скороходов Яков Назаров

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Скороходова) Васса (Василиса) Яковлева

Отец ребёнка: Скороходов Яков Назаров

Рождение ребёнка
15.06.1851

Сын: Скороходов Леон (Леонтий) Яковлев

Отец ребёнка: Скороходов Яков Назаров

Рождение ребёнка
28.12.1853

Сын: Скороходов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Скороходов Яков Назаров

Рождение ребёнка
12.07.1856 ст.

Дочь: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева

Отец ребёнка: Скороходов Яков Назаров

д. Змиевка
Смерть
03.04.1859
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: от чахотки

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