Челушкин Сергей Андреевич 27.02.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Сергей Андреевич

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

27.02.1922

Дата смерти

Около 1935

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1922

Отец: Челушкин Андрей Поликарпович

Мать: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.81, л.34
Смерть
Около 1935

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