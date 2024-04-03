Челушкин Иван Андреевич 28.03.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Иван Андреевич

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

28.03.1909

Дата смерти

11.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1909

Отец: Челушкин Андрей Поликарпович

Мать: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна

село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина ?

Крещение
29.03.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Крещение
29.03.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Восприемники: Крестные: Села Змиевки кр. Феопемент Поликарпов Челушкин и кр. девица Мария Егорова Дронова. ГАЛО 38-3-14, л.3-4.
Смерть
11.09.1963
Село Змеевка Тамбовской области

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