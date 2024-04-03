Челушкин Иван Андреевич
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения28.03.1909
Дата смерти11.09.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1909
село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Челушкина ?
Крещение
29.03.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Крещение
29.03.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Восприемники: Крестные: Села Змиевки кр. Феопемент Поликарпов Челушкин и кр. девица Мария Егорова Дронова. ГАЛО 38-3-14, л.3-4.
Смерть
11.09.1963
Село Змеевка Тамбовской области