Скороходова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Скороходова) Марина Васильева
Отец ребёнка: Скороходов Рекрут Василий Федоров
Рождение ребёнка
1808
Сын: Скороходов Селиверст Васильев
Отец ребёнка: Скороходов Рекрут Василий Федоров
Рождение ребёнка
1810
Сын: Скороходов Василий Васильев
Отец ребёнка: Скороходов Рекрут Василий Федоров
Рождение ребёнка
02.11.1814
Дочь: (Скороходова) Матрона Васильева
Отец ребёнка: Скороходов Рекрут Василий Федоров
Смерть
Неизвестно