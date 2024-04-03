Скороходова Екатерина 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Рекрут Василий Федоров

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Скороходова) Марина Васильева

Отец ребёнка: Скороходов Рекрут Василий Федоров

Рождение ребёнка
1808

Сын: Скороходов Селиверст Васильев

Отец ребёнка: Скороходов Рекрут Василий Федоров

Рождение ребёнка
1810

Сын: Скороходов Василий Васильев

Отец ребёнка: Скороходов Рекрут Василий Федоров

Рождение ребёнка
02.11.1814

Дочь: (Скороходова) Матрона Васильева

Отец ребёнка: Скороходов Рекрут Василий Федоров

Смерть
Неизвестно

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