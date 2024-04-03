Скороходова 2Я Жена Анастасия Григорьева 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова 2Я Жена Анастасия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Егор Григорьев

Рождение ребёнка
18.06.1844

Дочь: (Скороходова) Агриппина Егоровна

Отец ребёнка: Скороходов Егор Григорьев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Ефросиния Егорова

Отец ребёнка: Скороходов Егор Григорьев

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Скороходова) Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Скороходов Егор Григорьев

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Скороходова) София Егорова

Отец ребёнка: Скороходов Егор Григорьев

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Скороходова) Анна Егорова

Отец ребёнка: Скороходов Егор Григорьев

Смерть
Неизвестно

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