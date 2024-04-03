Скороходова 2Я Жена Анастасия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1844
Дочь: (Скороходова) Агриппина Егоровна
Отец ребёнка: Скороходов Егор Григорьев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Ефросиния Егорова
Отец ребёнка: Скороходов Егор Григорьев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Скороходова) Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Скороходов Егор Григорьев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Скороходова) София Егорова
Отец ребёнка: Скороходов Егор Григорьев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Скороходова) Анна Егорова
Отец ребёнка: Скороходов Егор Григорьев
Смерть
Неизвестно