Челушкина(Жечугина) (Жечугин) Прасковья Лукьяновна (Хрисанфовна)
Место рожденияс.Снежеток Раненбургского уезда
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1816
Отец: Жечугин Хрисанф Иванович
Мать: не указана
с.Снежеток Раненбургского уезда
Бракосочетание
13.?.1832
Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Осипова(Челушкина) (Челушкина) Варвара Неплановна
Отец ребёнка: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
19.10.1835
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Антонова(Челушкина) (Челушкина) Пелагея Неплановна
Отец ребёнка: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1839
Сын: Челушкин Федор Непланович
Отец ребёнка: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Челушкина) Матрона Лупповна (Евлова)
Отец ребёнка: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)
Рождение ребёнка
30.04.1844
Отец ребёнка: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)
Прасковья упоминается с отчеством Лукьяновна
Смерть
Неизвестно