Челушкина(Жечугина) (Жечугин) Прасковья Лукьяновна (Хрисанфовна) 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Жечугина) (Жечугин) Прасковья Лукьяновна (Хрисанфовна)

Место рождения

с.Снежеток Раненбургского уезда

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Жечугин Хрисанф Иванович

Мать: не указана

с.Снежеток Раненбургского уезда
Бракосочетание
13.?.1832

Муж: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)

Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Осипова(Челушкина) (Челушкина) Варвара Неплановна

Отец ребёнка: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
19.10.1835

Дочь: Сильянова(Челушкина) (Челушкина) Неонила Непланова (Евплова)

Отец ребёнка: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Антонова(Челушкина) (Челушкина) Пелагея Неплановна

Отец ребёнка: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1839

Сын: Челушкин Федор Непланович

Отец ребёнка: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Челушкина) Матрона Лупповна (Евлова)

Отец ребёнка: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)

Рождение ребёнка
30.04.1844

Сын: Челушкин Федосий Луппов

Отец ребёнка: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)

Прасковья упоминается с отчеством Лукьяновна
Смерть
Неизвестно

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