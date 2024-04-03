Сильянова(Челушкина) (Челушкина) Неонила Непланова (Евплова) 19.10.1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сильянова(Челушкина) (Челушкина) Неонила Непланова (Евплова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1835

Отец: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)

Мать: Челушкина(Жечугина) (Жечугин) Прасковья Лукьяновна (Хрисанфовна)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сильянов Меркул Абрамов

Крещение
20.10.1835
Николаевская церковь с. Лычное
Рождение ребёнка
09.10.1854

Сын: Сильянов Кузьма Меркулов

Отец ребёнка: Сильянов Меркул Абрамов

д. Катино
Рождение ребёнка
1857

Сын: Сильянов Василий Меркулов

Отец ребёнка: Сильянов Меркул Абрамов

Смерть
Неизвестно

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