Сильянова(Челушкина) (Челушкина) Неонила Непланова (Евплова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1835
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
20.10.1835
Николаевская церковь с. Лычное
Рождение ребёнка
09.10.1854
Отец ребёнка: Сильянов Меркул Абрамов
д. Катино
Рождение ребёнка
1857
Сын: Сильянов Василий Меркулов
Отец ребёнка: Сильянов Меркул Абрамов
Смерть
Неизвестно