Сильянов Меркул Абрамов
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1830
Отец: Сильянов Абрам Васильев
Мать: Сильянова Мария Диева
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
20.11.1830
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
09.10.1854
Мать ребёнка: Сильянова(Челушкина) (Челушкина) Неонила Непланова (Евплова)
д. Катино
Рождение ребёнка
1857
Смерть
Неизвестно