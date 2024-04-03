Сильянов Меркул Абрамов 20.11.1830 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСильянов Меркул Абрамов

Сильянов Меркул Абрамов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1830

Отец: Сильянов Абрам Васильев

Мать: Сильянова Мария Диева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сильянова(Челушкина) (Челушкина) Неонила Непланова (Евплова)

Крещение
20.11.1830
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
09.10.1854

Сын: Сильянов Кузьма Меркулов

Мать ребёнка: Сильянова(Челушкина) (Челушкина) Неонила Непланова (Евплова)

д. Катино
Рождение ребёнка
1857

Сын: Сильянов Василий Меркулов

Мать ребёнка: Сильянова(Челушкина) (Челушкина) Неонила Непланова (Евплова)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.