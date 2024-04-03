Сильянов Абрам Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
20.11.1830
Мать ребёнка: Сильянова Мария Диева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марфа Абрамова
Мать ребёнка: Сильянова Мария Диева
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Сильянова Мария Диева
Рождение ребёнка
08.02.1844
Дочь: Агафья Абрамова
Мать ребёнка: Сильянова Мария Диева
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Сильянова Мария Диева
Смерть
Неизвестно