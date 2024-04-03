Сильянов Абрам Васильев 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сильянов Абрам Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Сильянов Василий Никитин

Мать: Сильянова Васса (Василиса) Нестерова

Рождение ребёнка
20.11.1830

Сын: Сильянов Меркул Абрамов

Мать ребёнка: Сильянова Мария Диева

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марфа Абрамова

Мать ребёнка: Сильянова Мария Диева

Рождение ребёнка
1839

Сын: Сильянов Степан Абрамов

Мать ребёнка: Сильянова Мария Диева

Рождение ребёнка
08.02.1844

Дочь: Агафья Абрамова

Мать ребёнка: Сильянова Мария Диева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Сильянов Захар Абрамов

Мать ребёнка: Сильянова Мария Диева

Смерть
Неизвестно

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