Сильянова Мария Диева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти21.06.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1830
Отец ребёнка: Сильянов Абрам Васильев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марфа Абрамова
Отец ребёнка: Сильянов Абрам Васильев
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Сильянов Абрам Васильев
Рождение ребёнка
08.02.1844
Дочь: Агафья Абрамова
Отец ребёнка: Сильянов Абрам Васильев
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Сильянов Абрам Васильев
Смерть
21.06.1851
Причина смерти: от чахотки