Сильянова Мария Диева 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сильянова Мария Диева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

21.06.1851

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1830

Сын: Сильянов Меркул Абрамов

Отец ребёнка: Сильянов Абрам Васильев

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марфа Абрамова

Отец ребёнка: Сильянов Абрам Васильев

Рождение ребёнка
1839

Сын: Сильянов Степан Абрамов

Отец ребёнка: Сильянов Абрам Васильев

Рождение ребёнка
08.02.1844

Дочь: Агафья Абрамова

Отец ребёнка: Сильянов Абрам Васильев

Рождение ребёнка
1848

Сын: Сильянов Захар Абрамов

Отец ребёнка: Сильянов Абрам Васильев

Смерть
21.06.1851
Причина смерти: от чахотки

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