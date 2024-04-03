Скороходов Кузьма Трофимов 30.10.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Кузьма Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1878

Отец: Скороходов Трофим Федотов

Мать: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ирина Неплановна (Евлова) 1Я Жена

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Скороходова) Ирина Кузьминична

Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Скороходова) Варвара Кузьминична

Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1913

Сын: Скороходов Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Скороходов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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