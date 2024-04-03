Скороходов Кузьма Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1878
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Скороходова) Ирина Кузьминична
Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Скороходова) Варвара Кузьминична
Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1913
Сын: Скороходов Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Ивановна
Смерть
Неизвестно