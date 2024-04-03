Скороходов (Сухов?) Матвей Романов 10.08.1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов (Сухов?) Матвей Романов

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

10.08.1817

Дата смерти

26.11.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1817

Отец: Скороходов Роман Иванов

Мать: Скороходова Домна Петрова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
11.08.1817
Никольская церковь села Лычное
МК Никольской церкви 1817г с.Лычное | Восприемники: Петр Степанов и Аннв Васильева
Бракосочетание
27.?.1835

Жена: Матрона Наумовна

Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
24.12.1836

Дочь: (Скороходова) Меланья Матвеевна

Мать ребёнка: Матрона Наумовна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Скороходова) Мария Матвеева

Мать ребёнка: Матрона Наумовна

Рождение ребёнка
20.02.1843

Сын: Скороходов Прокопий Матвеевич

Мать ребёнка: Матрона Наумовна

Матвей Романович указан с фамилией Сухих
Рождение ребёнка
1849

Сын: Скороходов Мартин Матвеев

Мать ребёнка: Матрона Наумовна

Рождение ребёнка
25.07.1852

Дочь: (Скороходова) Соломонида Матвеевна

Мать ребёнка: Матрона Наумовна

Рождение ребёнка
27.09.1853

Сын: Скороходов Григорий Матвеев

Мать ребёнка: Матрона Наумовна

Рождение ребёнка
30.09.1856

Сын: Скороходов (Сухов) Сергей Матвеевич

Мать ребёнка: Матрона Наумовна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Скороходова) Агафья Матвеева

Мать ребёнка: Матрона Наумовна

Рождение ребёнка
29.06.1859

Дочь: (Скороходова) Марфа Матвеевна

Мать ребёнка: Матрона Наумовна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
26.11.1878
Причина смерти: от крупа

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