Скороходов (Сухов?) Матвей Романов
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения10.08.1817
Дата смерти26.11.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1817
Отец: Скороходов Роман Иванов
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
11.08.1817
Никольская церковь села Лычное
МК Никольской церкви 1817г с.Лычное | Восприемники: Петр Степанов и Аннв Васильева
Бракосочетание
27.?.1835
Жена: Матрона Наумовна
Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
24.12.1836
Дочь: (Скороходова) Меланья Матвеевна
Мать ребёнка: Матрона Наумовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Скороходова) Мария Матвеева
Мать ребёнка: Матрона Наумовна
Рождение ребёнка
20.02.1843
Сын: Скороходов Прокопий Матвеевич
Мать ребёнка: Матрона Наумовна
Матвей Романович указан с фамилией Сухих
Рождение ребёнка
1849
Сын: Скороходов Мартин Матвеев
Мать ребёнка: Матрона Наумовна
Рождение ребёнка
25.07.1852
Дочь: (Скороходова) Соломонида Матвеевна
Мать ребёнка: Матрона Наумовна
Рождение ребёнка
27.09.1853
Сын: Скороходов Григорий Матвеев
Мать ребёнка: Матрона Наумовна
Рождение ребёнка
30.09.1856
Сын: Скороходов (Сухов) Сергей Матвеевич
Мать ребёнка: Матрона Наумовна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Скороходова) Агафья Матвеева
Мать ребёнка: Матрона Наумовна
Рождение ребёнка
29.06.1859
Дочь: (Скороходова) Марфа Матвеевна
Мать ребёнка: Матрона Наумовна
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
26.11.1878
Причина смерти: от крупа