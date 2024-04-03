(Скороходова) Марфа Матвеевна
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения29.06.1859
Дата смерти25.08.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1859
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
29.06.1859
Христорождественская церковь села Старокленское
Восприемники: деревни Змеевка помещицы А.Н.Янович крестьянин Ерофей Назаров Скороходов и солдатка Елизавета Данилова Долгова
Смерть
25.08.1859
Причина смерти: от колики