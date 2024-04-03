(Скороходова) Марфа Матвеевна 29.06.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Скороходова) Марфа Матвеевна

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

29.06.1859

Дата смерти

25.08.1859

Пол

Женский

Отец

1817 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1859

Отец: Скороходов (Сухов?) Матвей Романов

Мать: Матрона Наумовна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
29.06.1859
Христорождественская церковь села Старокленское
Восприемники: деревни Змеевка помещицы А.Н.Янович крестьянин Ерофей Назаров Скороходов и солдатка Елизавета Данилова Долгова
Смерть
25.08.1859
Причина смерти: от колики

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