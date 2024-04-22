Скороходов Иван Романов
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1832
Дата смерти06.11.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1832
Отец: Скороходов Роман Иванов
Крещение
29.08.1832
Николаевская церковь с. Лычное
Бракосочетание
01.11.1854
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
27.08.1855
Сын: Скороходов Александр Иванович
Мать ребёнка: Скороходова Елена Иванова
Рождение ребёнка
1869
Сын: Сафронов Приемыш Андрей Акимов (Акилонов)
Мать ребёнка: Скороходова Елена Иванова
Смерть
06.11.1914