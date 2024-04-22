Скороходов Иван Романов 25.08.1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Иван Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1832

Дата смерти

06.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1832

Отец: Скороходов Роман Иванов

Мать: Скороходова Домна Петрова

Крещение
29.08.1832
Николаевская церковь с. Лычное
Бракосочетание
01.11.1854

Жена: Скороходова Елена Иванова

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
27.08.1855

Сын: Скороходов Александр Иванович

Мать ребёнка: Скороходова Елена Иванова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Сафронов Приемыш Андрей Акимов (Акилонов)

Мать ребёнка: Скороходова Елена Иванова

Смерть
06.11.1914

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