Марфа Наумовна 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Наумовна

Марфа Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

19.11.1877

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Наум Аверьянович

Мать: (Челушкина) Анна Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов ? Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
08.11.1832

Сын: Гурий Никифорович

Отец ребёнка: Скороходов ? Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
02.10.1835

Сын: Яков Никифорович

Отец ребёнка: Скороходов ? Никифор Андреевич

Смерть
19.11.1877
Причина смерти: от старости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.