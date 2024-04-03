Марфа Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти19.11.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Наум Аверьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1832
Сын: Гурий Никифорович
Отец ребёнка: Скороходов ? Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
02.10.1835
Сын: Яков Никифорович
Отец ребёнка: Скороходов ? Никифор Андреевич
Смерть
19.11.1877
Причина смерти: от старости