Сафронов Федор Акимович 09.05.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Федор Акимович

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

09.05.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1874

Отец: Сафронов Аким Иванов

Мать: Сафронова(Долгова) (Долгова) Мария Тихоновна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
12.05.1874
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Крестил Священник Иоанн Толпин, псаломщик Иван Ракитин МК Николаевской церкви села Малого Снежетка 1874г лист 80 | Восприемники: временнообязанные крестьяне деревни Катиной Иван Леонтьев Семенов и дер... Показать все
Бракосочетание
19.10.1892

Жена: Сафронова(Гусева) (Гусева) Анастасия Григорьева

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.09.1893

Дочь: (Сафронова) Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Анастасия Григорьева

Рождение ребёнка
04.11.1895

Сын: Сафронов Павел Федоров

Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Анастасия Григорьева

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Сафронова) Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Анастасия Григорьева

Рождение ребёнка
1900

Сын: Сафронов Дмитрий Федоров

Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Анастасия Григорьева

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Сафронова) Анастасия Федорова

Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Анастасия Григорьева

Рождение ребёнка
1904

Сын: Сафронов Василий Федоров

Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Анастасия Григорьева

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Сафронова Ххх) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Анастасия Григорьева

Рождение ребёнка
26.07.1915

Сын: Сафронов Иван Федорович

Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Анастасия Григорьева

Смерть
Неизвестно

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