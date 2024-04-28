Сафронов Федор Акимович
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения09.05.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
09.05.1874
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
12.05.1874
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Крестил Священник Иоанн Толпин, псаломщик Иван Ракитин МК Николаевской церкви села Малого Снежетка 1874г лист 80 | Восприемники: временнообязанные крестьяне деревни Катиной Иван Леонтьев Семенов и дер... Показать все
Бракосочетание
19.10.1892
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.09.1893
Дочь: (Сафронова) Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
04.11.1895
Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Сафронова) Прасковья Федорова
Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Сафронова) Анастасия Федорова
Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Сафронова Ххх) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
26.07.1915
Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Анастасия Григорьева
Смерть
Неизвестно