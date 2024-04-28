Сафронов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1915
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1945
Дочь: Дронова(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: (Сафронова) Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1952
Смерть
1980
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.