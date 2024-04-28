Сафронов Иван Федорович 26.07.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1915

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

1945 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1915

Отец: Сафронов Федор Акимович

Мать: Сафронова(Гусева) (Гусева) Анастасия Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сафронова) Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
20.06.1945

Дочь: Дронова(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: (Сафронова) Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сафронова) Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сафронова) Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сафронова) Екатерина Филипповна

Смерть
1980
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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