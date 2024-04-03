Бахарев Егор Власов 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарев Егор Власов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

25.03.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Бахарев Влас Иванов

Мать: Бахарева Мавра Терентьевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Бахарев Меркурий Егоров

Мать ребёнка: Бахарева Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Бахарев Митрофан Егоров

Мать ребёнка: Бахарева Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова

Мать ребёнка: Бахарева Евдокия Иванова

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Бахарев Платон Егорович

Мать ребёнка: Бахарева Евдокия Иванова

Смерть
25.03.1875
Причина смерти: от водяной | записан как Егор Платонов Бахарев

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