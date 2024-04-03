Бахарев Егор Власов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти25.03.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Бахарев Влас Иванов
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Бахарева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Бахарева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова
Мать ребёнка: Бахарева Евдокия Иванова
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Бахарева Евдокия Иванова
Смерть
25.03.1875
Причина смерти: от водяной | записан как Егор Платонов Бахарев