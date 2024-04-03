Бахарева Мавра Терентьевна 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарева Мавра Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

18.06.1850

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Бахарева) Анна Власовна

Отец ребёнка: Бахарев Влас Иванов

Рождение ребёнка
1809

Сын: Бахарев Егор Власов

Отец ребёнка: Бахарев Влас Иванов

Рождение ребёнка
1812

Сын: Бахарев Сидор Власов

Отец ребёнка: Бахарев Влас Иванов

Рождение ребёнка
1812

Сын: Бахарев Семен Власов

Отец ребёнка: Бахарев Влас Иванов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Бахарев Никифор Власов

Отец ребёнка: Бахарев Влас Иванов

Смерть
18.06.1850
Причина смерти: от старости

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