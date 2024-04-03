Бахарева Мавра Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти18.06.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Бахарева) Анна Власовна
Отец ребёнка: Бахарев Влас Иванов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Бахарев Егор Власов
Отец ребёнка: Бахарев Влас Иванов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Бахарев Сидор Власов
Отец ребёнка: Бахарев Влас Иванов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Бахарев Семен Власов
Отец ребёнка: Бахарев Влас Иванов
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Бахарев Влас Иванов
Смерть
18.06.1850
Причина смерти: от старости