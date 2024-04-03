Бахарев Семен Власов 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБахарев Семен Власов

Бахарев Семен Власов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

09.01.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Бахарев Влас Иванов

Мать: Бахарева Мавра Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Евдокия Осиповна (Павловна) ?

Рождение ребёнка
07.10.1835

Дочь: Петрова(Бахарева) (Бахарева) Степанида Семенова

Мать ребёнка: Бахарева Евдокия Осиповна (Павловна) ?

Рождение ребёнка
04.08.1843

Сын: Бахарев Матвей Семенович

Мать ребёнка: Бахарева Евдокия Осиповна (Павловна) ?

Евдокия упоминается с отчеством Павловна
Рождение ребёнка
1847

Сын: Бахарев Александр Семенов

Мать ребёнка: Бахарева Евдокия Осиповна (Павловна) ?

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Бахарева) Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Бахарева Евдокия Осиповна (Павловна) ?

Смерть
09.01.1891
В МК 1891г Никольского храма с.Малый Снежеток упоминается как умерший крестьянин дер.Катино 85 лет

Мы используем куки для улучшения работы сайта.