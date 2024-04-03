Бахарев Семен Власов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти09.01.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Бахарев Влас Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1835
Рождение ребёнка
04.08.1843
Мать ребёнка: Бахарева Евдокия Осиповна (Павловна) ?
Евдокия упоминается с отчеством Павловна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Бахарев Александр Семенов
Мать ребёнка: Бахарева Евдокия Осиповна (Павловна) ?
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Бахарева) Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Бахарева Евдокия Осиповна (Павловна) ?
Смерть
09.01.1891
В МК 1891г Никольского храма с.Малый Снежеток упоминается как умерший крестьянин дер.Катино 85 лет