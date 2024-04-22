Петрова(Бахарева) (Бахарева) Степанида Семенова 07.10.1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова(Бахарева) (Бахарева) Степанида Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1835

Отец: Бахарев Семен Власов

Мать: Бахарева Евдокия Осиповна (Павловна) ?

Бракосочетание
07.04.1852

Муж: Петров Григорий Никитин

Христорождественская церковь села Старокленское
Степанида упоминается как крестьянка помещицы Анны Николаевны Янович дер. Катино
Рождение ребёнка
27.08.1855

Сын: Петров Семен Григорьев

Отец ребёнка: Петров Григорий Никитин

Рождение ребёнка
27.08.1859

Дочь: (Петрова) Елизавета Григорьева

Отец ребёнка: Петров Григорий Никитин

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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