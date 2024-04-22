Петрова(Бахарева) (Бахарева) Степанида Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1835
Бракосочетание
07.04.1852
Христорождественская церковь села Старокленское
Степанида упоминается как крестьянка помещицы Анны Николаевны Янович дер. Катино
Рождение ребёнка
27.08.1855
Отец ребёнка: Петров Григорий Никитин
Рождение ребёнка
27.08.1859
Дочь: (Петрова) Елизавета Григорьева
Отец ребёнка: Петров Григорий Никитин
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно