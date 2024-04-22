Петров Григорий Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти20.12.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
07.04.1852
Христорождественская церковь села Старокленское
Степанида упоминается как крестьянка помещицы Анны Николаевны Янович дер. Катино
Рождение ребёнка
27.08.1855
Мать ребёнка: Петрова(Бахарева) (Бахарева) Степанида Семенова
Рождение ребёнка
27.08.1859
Дочь: (Петрова) Елизавета Григорьева
Мать ребёнка: Петрова(Бахарева) (Бахарева) Степанида Семенова
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
20.12.1914