Петров Григорий Никитин 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Григорий Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

20.12.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Петров Никита Виссарионов

Мать: Петрова Евдокия Егоровна

Бракосочетание
07.04.1852

Жена: Петрова(Бахарева) (Бахарева) Степанида Семенова

Христорождественская церковь села Старокленское
Степанида упоминается как крестьянка помещицы Анны Николаевны Янович дер. Катино
Рождение ребёнка
27.08.1855

Сын: Петров Семен Григорьев

Мать ребёнка: Петрова(Бахарева) (Бахарева) Степанида Семенова

Рождение ребёнка
27.08.1859

Дочь: (Петрова) Елизавета Григорьева

Мать ребёнка: Петрова(Бахарева) (Бахарева) Степанида Семенова

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
20.12.1914

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