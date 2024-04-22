(Петрова) Елизавета Григорьева
Место рождениядер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения27.08.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1859
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
27.08.1859
Христорождественская церковь села Старокленское
Восприемники: деревни Журавлевки крестьянин Платон Егоров и дворовая девица Анисья Григорьева
Смерть
Неизвестно