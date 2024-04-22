(Петрова) Елизавета Григорьева 27.08.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Петрова) Елизавета Григорьева

Место рождения

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

27.08.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1859

Отец: Петров Григорий Никитин

Мать: Петрова(Бахарева) (Бахарева) Степанида Семенова

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
27.08.1859
Христорождественская церковь села Старокленское
Восприемники: деревни Журавлевки крестьянин Платон Егоров и дворовая девица Анисья Григорьева
Смерть
Неизвестно

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