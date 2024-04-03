Бахарева Евдокия Осиповна (Павловна) ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бахарев Семен Власов
Рождение ребёнка
07.10.1835
Дочь: Петрова(Бахарева) (Бахарева) Степанида Семенова
Отец ребёнка: Бахарев Семен Власов
Рождение ребёнка
04.08.1843
Отец ребёнка: Бахарев Семен Власов
Евдокия упоминается с отчеством Павловна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Бахарев Александр Семенов
Отец ребёнка: Бахарев Семен Власов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Бахарева) Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Бахарев Семен Власов
Смерть
Неизвестно