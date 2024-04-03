Бахарева Евдокия Осиповна (Павловна) ? 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБахарева Евдокия Осиповна (Павловна) ?

Бахарева Евдокия Осиповна (Павловна) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Семен Власов

Рождение ребёнка
07.10.1835

Дочь: Петрова(Бахарева) (Бахарева) Степанида Семенова

Отец ребёнка: Бахарев Семен Власов

Рождение ребёнка
04.08.1843

Сын: Бахарев Матвей Семенович

Отец ребёнка: Бахарев Семен Власов

Евдокия упоминается с отчеством Павловна
Рождение ребёнка
1847

Сын: Бахарев Александр Семенов

Отец ребёнка: Бахарев Семен Власов

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Бахарева) Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Бахарев Семен Власов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.