Бахарев Сидор Власов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Бахарев Влас Иванов
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Бахарева Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
26.09.1836
Мать ребёнка: Бахарева Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Бахарева Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
09.09.1850
Дочь: (Бахарева) Любовь Сидорова
Мать ребёнка: Бахарева Пелагея Николаева
Смерть
Неизвестно