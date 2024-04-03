Бахарев Сидор Власов 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарев Сидор Власов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Бахарев Влас Иванов

Мать: Бахарева Мавра Терентьевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бахарев Степан Сидоров

Мать ребёнка: Бахарева Пелагея Николаева

Рождение ребёнка
26.09.1836

Сын: Бахарев Михаил Сидорович

Мать ребёнка: Бахарева Пелагея Николаева

Рождение ребёнка
1842

Сын: Бахарев Василий Сидоров

Мать ребёнка: Бахарева Пелагея Николаева

Рождение ребёнка
09.09.1850

Дочь: (Бахарева) Любовь Сидорова

Мать ребёнка: Бахарева Пелагея Николаева

Смерть
Неизвестно

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