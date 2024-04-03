Бахарева Пелагея Николаева 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарева Пелагея Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бахарев Степан Сидоров

Отец ребёнка: Бахарев Сидор Власов

Рождение ребёнка
26.09.1836

Сын: Бахарев Михаил Сидорович

Отец ребёнка: Бахарев Сидор Власов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Бахарев Василий Сидоров

Отец ребёнка: Бахарев Сидор Власов

Рождение ребёнка
09.09.1850

Дочь: (Бахарева) Любовь Сидорова

Отец ребёнка: Бахарев Сидор Власов

Смерть
Неизвестно

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