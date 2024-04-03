Бахарева Пелагея Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Бахарев Сидор Власов
Рождение ребёнка
26.09.1836
Отец ребёнка: Бахарев Сидор Власов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Бахарев Сидор Власов
Рождение ребёнка
09.09.1850
Дочь: (Бахарева) Любовь Сидорова
Отец ребёнка: Бахарев Сидор Власов
Смерть
Неизвестно